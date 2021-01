Vicenza-Chievo (martedì 19 gennaio, ore 19): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 18 gennaio 2021) Recupero dell’ottava giornata di Serie B e di scena allo stadio Menti di Vicenza la squadra locale affronterà il Chievo in questo derby veneto. Biancorossi reduci dal pareggio a reti bianche contro il Frosinone, una gara combattuta e condotta da Meggiorini e compagni ma in cui è mancato il gol per legittimare la superiorità in campo. Per InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 18 gennaio 2021) Recupero dell’ottava giornata di Serie B e di scena allo stadio Menti dila squadra locale affronterà ilin questo derby veneto. Biancorossi reduci dal pareggio a reti bianche contro il Frosinone, una gara combattuta e condotta da Meggiorini e compagni ma in cui è mancato il gol per legittimare la superiorità in campo. Per InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Vicenza-Chievo (martedì 19 gennaio, ore 19): formazioni, quote, pronostici - notiziasportiva : Pronostico Vicenza-Chievo Verona ???? - cassapronostici : Pronostico Vicenza – Chievo Verona: al “Menti” un match aperto ed equilibrato. - Calciodiretta24 : Serie B, Vicenza – Chievo: diretta live, risultato in tempo reale - PicenoTime : Chievo, testa al recupero col Vicenza e poi sfida all'Ascoli con un Ciciretti in più: “Sto crescendo”… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza Chievo Vicenza-Chievo, i precedenti: Di Carlo vuole invertire la tendenza contro i “mussi volanti” | Triveneto Goal Trivenetogoal Entella e Ascoli ancora alle spalle della Reggiana Cosenza, un punto d’oro

I liguri e i marchigiani interrompono la serie di successi Oggi importante scontro diretto tra Pescara e Cremonese ...

Ascoli, si complica la pista che porta a Dionisi

Sull’attaccante del Frosinone è piombato il Chievo che sarebbe pronto a comprare il cartellino e a sbaragliare la concorrenza ...

I liguri e i marchigiani interrompono la serie di successi Oggi importante scontro diretto tra Pescara e Cremonese ...Sull’attaccante del Frosinone è piombato il Chievo che sarebbe pronto a comprare il cartellino e a sbaragliare la concorrenza ...