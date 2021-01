Vicenza-Chievo martedì 19 gennaio | ore 19 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Di Carlo convoca Agazzi e Vandeputte | torna Canotto nel Chievo

Leggi su infobetting

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Recupero dell’ottava giornata di Serie B e di scena allo stadio Menti dila squadra locale affronterà ilin questo derby veneto. Biancorossi reduci dal pareggio a reti bianche contro il Frosinone, una gara combattuta e condotta da Meggiorini e compagni ma in cui è mancato il gol per legittimare la superiorità in campo. Per InfoBetting: Scommesse Sportive e