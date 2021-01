Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 gennaio 2021)DEL 18 GENNAIOORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAANCORA PROBLEMI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA ARDEATINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA. INCIDENTE ANCHE SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI CASTEL FUSANO VERSO OSTIA; NON CI SONO AL MOMENTO PARTICOLARI DISAGI PER IL TARFFICO, RACCOMANDIAMO IN OGNI CASO PRUDENZA ALLA GUIDA. LAVORI IN CORSO STANNO ANCORA PROVOCANDO CODE SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI. SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. TRASPORTO FERROVIARIO, RIMANE SOSPESO IL SERVIZIO SULLA FL2-SULMONA PESCARA PER UN GUASTO AD UN TRENO TRA ...