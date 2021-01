“Ve ne andrete come chi ha defecato al centro della stanza di una casa occupata”: la similitudine di Borghi (Lega) contro il governo – Video (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Presidente Conte, lei se ne andrà quando la montagna di guano che è stata accumulata sotto il tappeto sarà così enorme da non poter essere più nascosta. Ve ne andrete come chi lascia la casa dopo averla occupata: dopo aver distrutto e rubato tutto, dopo aver defecato al centro della stanza“. Così il deputato della Lega, Claudio Borghi, intervenendo in aula, alla Camera, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla situazione politica in seguito alle dimissioni delle ministre di Iv. L’esponente del Carroccio è stato ripreso dal presidente Roberto Fico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Presidente Conte, lei se ne andrà quando la montagna di guano che è stata accumulata sotto il tappeto sarà così enorme da non poter essere più nascosta. Ve nechi lascia ladopo averla: dopo aver distrutto e rubato tutto, dopo averal“. Così il deputato, Claudio, intervenendo in aula, alla Camera, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla situazione politica in seguito alle dimissioni delle ministre di Iv. L’esponente del Carroccio è stato ripreso dal presidente Roberto Fico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

