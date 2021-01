Varicella | come si riconosce e si affronta | tra papula | pustola e crosta

Leggi su dilei

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il periodo è a rischio. La, infatti, si presenta in particolare nei mesi invernali. E va riconosciuta, anche perché, soprattutto se colpisce gli adulti, può dar luogo a complicazioni. Non si tratta di un’evenienza rara: alcune ricerche dicono che in quasi quindici casi su cento l’infezione non viene contratta in età infantile e quindi, in caso di contagio, può più facilmente dare luogo ad altri problemi di salute. Detto che esiste il vaccino specifico, ecco cosa occorre sapere perre l’infezione. Un’incubazione lunga Laè causata dal virus-Zoster noto anche con la sigla VZV. Haunico serbatoio l’uomo e si trasmette soprattutto per via aerea, attraverso le goccioline di Flugge che vengono emesse. Tuttavia anche il contatto diretto di un soggetto suscettibile ...