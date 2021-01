Vaccino, Pfizer dimezza le dosi: in Sardegna si blocca la campagna anti-Covid (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da oggi in Italia e in altri Paesi europei si riducono le consegne dei vaccini anti-Covid prodotti da Pfizer: l’azienda ha annunciato il taglio di quasi 165mila dosi questa settimana per il nostro Paese, ufficialmente a causa dei lavori di potenziamento dell’impianto di Puurs, in Belgio. La distribuzione del danno delle 164.970 dosi mancanti desta preoccupazione perché non è proporzionale per ciascuna Regione italiana. La Sardegna, per esempio, è una di quelle regioni che sta subendo le peggiori conseguenze. La Pfizer ha dimezzato le dosi di Vaccino contro il Coronavirus destinate alla Sardegna e la Regione ha dovuto sospendere la campagna vaccinale, finora limitata – ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da oggi in Italia e in altri Paesi europei si riducono le consegne dei vacciniprodotti da: l’azienda ha annunciato il taglio di quasi 165milaquesta settimana per il nostro Paese, ufficialmente a causa dei lavori di potenziamento dell’impianto di Puurs, in Belgio. La distribuzione del danno delle 164.970mancdesta preoccupazione perché non è proporzionale per ciascuna Regione italiana. La, per esempio, è una di quelle regioni che sta subendo le peggiori conseguenze. Lahato ledicontro il Coronavirus destinate allae la Regione ha dovuto sospendere lavaccinale, finora limitata – ...

