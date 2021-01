Vaccino Johnson | a che punto è la sperimentazione?

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La multinazionale americanasta sviluppando il nuovocontro il coronavirus e i primi risultati clinici hanno dato esito positivo. Questo nuovopotrebbe superare i due precedenti Moderna e Pfizer in quanto si conserva più facilmente rispetto agli altri che richiedono dei potenti congelatori e una sola dose è già sufficiente non ha bisogno di altri richiami quindi potrebbe rappresentare una vera e propria svolta.: differenza con Moderna e Pfizer Moderna e Pfizer hanno realizzato ilbasato sull’RNA messaggero ovvero un tipo di Rna che codifica e porta le informazioni dal Dna alla sintesi proteica mentre ilha una procedura più tradizionale è basato su un ...

