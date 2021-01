Vaccino Covid, Pfizer taglia 165 mila dosi all’Italia (Di lunedì 18 gennaio 2021) , a conti fatti anche di più del 29% della fornitura in partenza oggi, come da annuncio di Pfizer, ma anche una distribuzione dal danno fra le regioni che rischia di innescare un pericoloso meccanismo di rivalità. Quelle più piccole, sei in tutto dall’Abruzzo all’Umbria, non perdono nulla. Ma altre sono nei guai, come il Friuli Venezia Giulia dove le dosi saranno dimezzate, oppure Lombardia ed Emilia Romagna, dove ne arriveranno 25 mila in meno. Con il risultato che diverse regioni stanno rallentando il ritmo di somministrazione, dando la precedenza ai richiami, come il Friuli Venezia Giulia. Mentre si rischia lo slittamento per la vaccinazione delle persone con più di 80 anni, con le prenotazioni al via oggi. Ieri la multinazionale americana ha risposto formalmente alle contestazioni del commissario all’emergenza, Domenico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) , a conti fatti anche di più del 29% della fornitura in partenza oggi, come da annuncio di, ma anche una distribuzione dal danno fra le regioni che rischia di innescare un pericoloso meccanismo di rivalità. Quelle più piccole, sei in tutto dall’Abruzzo all’Umbria, non perdono nulla. Ma altre sono nei guai, come il Friuli Venezia Giulia dove lesaranno dimezzate, oppure Lombardia ed Emilia Romagna, dove ne arriveranno 25in meno. Con il risultato che diverse regioni stanno rallentando il ritmo di somministrazione, dando la precedenza ai richiami, come il Friuli Venezia Giulia. Mentre si rischia lo slittamento per la vaccinazione delle persone con più di 80 anni, con le prenotazioni al via oggi. Ieri la multinazionale americana ha risposto formalmente alle contestazioni del commissario all’emergenza, Domenico ...

