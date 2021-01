Vaccino Covid, Pfizer taglia 165 mila dosi all’Italia: ecco le regioni più danneggiate (Di lunedì 18 gennaio 2021) Vaccino Pfizer, Roma sospetta che una parte delle dosi sia andata verso Paesi extra-Ue e privati. Ma la multinazionale americana smentisce Leggi su corriere (Di lunedì 18 gennaio 2021), Roma sospetta che una parte dellesia andata verso Paesi extra-Ue e privati. Ma la multinazionale americana smentisce

nzingaretti : Sami Modiano, sopravvissuto ad #Auschwitz, ha appena fatto il vaccino anti #Covid insieme a sua moglie Selma. Nel… - Adnkronos : Vaccino Covid, Norvegia segnala '23 morti forse collegate' - SkyTG24 : A #Forlì, a causa di un guasto al congelatore, sono andate perdute 800 dosi del #vaccino anti #Covid di #Moderna. U… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Vaccino anti Covid, in Campania via ai richiami: anche a De Luca somministrata la seconda dose - Dedalus12470353 : RT @AngeloBraga2: I novax che sono SICURI che sia stato il vaccino e non le gravi patologie croniche a causare il decesso di 23 anziani in… -