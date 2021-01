Vaccino anti Covid, tagli alle Regioni: quali sono le più colpite? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Novità importanti per quanto riguarda la distribuzione del Vaccino anti Covid alle varie Regioni italiane: i problemi attuali Il Vaccino anti Covid continua ad essere uno degli argomenti principali in Italia. Come riportato dall’edizione de “Il Corriere della Sera” ci sarebbe un taglio di circa 164mila dosi ed, inoltre, anche la distribuzioni tra le Regioni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Novità importper quanto riguarda la distribuzione delvarieitaliane: i problemi attuali Ilcontinua ad essere uno degli argomenti principali in Italia. Come riportato dall’edizione de “Il Corriere della Sera” ci sarebbe uno di circa 164mila dosi ed, inoltre, anche la distribuzioni tra leL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SkyTG24 : A #Forlì, a causa di un guasto al congelatore, sono andate perdute 800 dosi del #vaccino anti #Covid di #Moderna. U… - Agenzia_Ansa : #Pfizer e BioNTech stanno lavorando con l'agenzia del farmaco norvegese per indagare sui 23 decessi di anziani asso… - RegioneLazio : Vaccino anti #Covid: nel Lazio superate le 106 mila vaccinazioni, di cui il 6% agli over 80 anni - the_emaz : RT @mariellarosati: Il vaccino anti-coronavirus poteva essere italiano, ma Giuseppe Conte ha detto no. - Bubu_Inter : RT @Corriere: Il sospetto è che una parte delle dosi sia andata verso Paesi extra-Ue e privati -