Vaccino anti-covid | somministrata la seconda dose a De Luca

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn attesa che il governo definisca la querelle con la Pfizer – l’azienda farmaceutica statunitense ha assicurato che le fiale sottratte all’Italia saranno restituite per gli inizi della prossima settimana – questa mattina in Campania è iniziata la somministrazione del richiamo delper coloro che hanno già ricevuto la prima. Un discorso che oggi riguarda, complessivamente, 720 persone e tra queste figura anche il presidente della Regione Vincenzo Deche già questa mattina, all’ospedale Cotugno di Napoli, si è sottoposto all’iniezione. Vaccinazione completata, dunque, per il Governatore che ha poi raggiunto il Policlinico dell’università Federico II per un saluto agli studenti dell’ultimo anno del corso di laurea in Medicina ai quali, proprio ...