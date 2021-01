Vaccini | Omceo Roma | si chiude raccolta nominativi liberi professionisti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 gennaio 2021)– “Entro oggi si concludera’ la comunicazione di tutti ideial portale della Regione Lazio per essere chiamati alla vaccinazione”. Lo fa sapere all’agenzia Dire il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi. “È partita intanto nel Lazio la vaccinazione per gli over 80- prosegue Magi- e oggi al Campus Bio-Medico disi e’ sottoposto alla prima dose di vaccino anche Sami Modiano, uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz, che come ha detto anche il governatore Zingaretti rappresenta un’immagine di speranza per tutti. Ora speriamo di fare in fretta- conclude Magi- anche per iniziare a vaccinare i medici”.