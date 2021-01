Vaccini, nuove fabbriche e contratti con altre aziende. Così Pfizer vuole passare da 1,3 a 2 miliardi di dosi (Di lunedì 18 gennaio 2021) La riduzione delle fiale di questa settimana è figlia della decisione della casa farmaceutica americana di aumentare di un terzo la produzione del 2021. Per raggiungere l'obiettivo Pfizer sta rinnovando il suo impianto in Belgio e ne sta attivando altri due in Germania. Promessa... Leggi su repubblica (Di lunedì 18 gennaio 2021) La riduzione delle fiale di questa settimana è figlia della decisione della casa farmaceutica americana di aumentare di un terzo la produzione del 2021. Per raggiungere l'obiettivosta rinnovando il suo impianto in Belgio e ne sta attivando altri due in Germania. Promessa...

raffaellapaita : Quando arrivano nuovi #vaccini? Abbiamo chiesto alle regioni di fare in fretta e alcune hanno agito con tempestivit… - MonicaSpizzico : RT @nicolaferrini: Vaccini #Covid19, i rischi cyber e le truffe in agguato nel mercato nero del #DarkWeb - infoitsalute : Meno vaccini Covid in arrivo, l'Usl 6 Euganea dirada le nuove somministrazioni - mattinodipadova : Prioritario è infatti garantire la somministrazione della seconda dose a chi ha ricevuto la prima, a partire dal VD… - GiopuW : Aumenta il numero delle persone vaccinate, crescono i contagi ed aumentano i morti.! -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini nuove Vaccini, nuove dosi dimezzate in Emilia-Romagna: sospese le prenotazioni La Repubblica Libano: Covid, firmato contratto finale per acquisto vaccini Pfizer-BioNTech

Il ministro uscente della Salute del Libano, Hamad Hassan, ha siglato ieri mattina la versione definitiva del contratto con la casa ...

Vaccini Covid, in ritardo 25 mila dosi. «Anche i professori nella campagna»

(Rete8) «Non fate il vaccino, fa tutto parte di un piano malvagio per stabilire un nuovo ordine mondiale» - le parole di Daniel Asor - «Il vaccino è stato creato utilizzando anche un substrato di ...

Il ministro uscente della Salute del Libano, Hamad Hassan, ha siglato ieri mattina la versione definitiva del contratto con la casa ...(Rete8) «Non fate il vaccino, fa tutto parte di un piano malvagio per stabilire un nuovo ordine mondiale» - le parole di Daniel Asor - «Il vaccino è stato creato utilizzando anche un substrato di ...