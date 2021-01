Vaccini, iniziati i richiami. Arcuri: 'Vanno fatti con stessa dose' (Di lunedì 18 gennaio 2021) E' l'avvertimento del commissario per l'emergenza. Ma sulla strada del piano vaccinale preoccupa la riduzione di circa 165mila dosi sul nuovo invio concordato Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 gennaio 2021) E' l'avvertimento del commissario per l'emergenza. Ma sulla strada del piano vaccinale preoccupa la riduzione di circa 165mila dosi sul nuovo invio concordato

Inizio anno nel segno della speranza e della serenità nelle ... Medici e infermieri dei Dipartimenti di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale hanno infatti vaccinato complessivamente 30 ...

Zingaretti, grazie a Sami Modiano per essersi vaccinato

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz, ha appena fatto il vaccino anti Covid insieme a sua moglie Selma. Nel Lazio abbiamo iniziato le vaccinazioni per gli over 80 anni. Av ...

