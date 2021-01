Vaccini Covid, Letizia Moratti: 'Ripartizione anche in base al Pil della regione' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Vaccini Covid , da Letizia Moratti arriva una proposta sulla Ripartizione delle dosi alle singole regioni che fa molto discutere per usare un eufemismo. La nuova assessora al Welfare e vicepresidente ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 gennaio 2021), daarriva una proposta sulladelle dosi alle singole regioni che fa molto discutere per usare un eufemismo. La nuova assessora al Welfare e vicepresidente ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: “Ripartizione vaccini anche in base al Pil della regione” - Corriere : Moratti scrive a Arcuri: «Ripartizione dei vaccini anche in base al Pil delle Regioni» - fattoquotidiano : “Ripartire i vaccini anti-Covid anche in base al Pil della Regione”: la richiesta dell’assessora lombarda Moratti a… - Blacktulip7822 : “ I vaccini possono peggiorare la malattia COVID-19 tramite il potenziamento anticorpo-dipendente (ADE). Questo ri… - fbquadrante : RT @EugenioCardi: VERGOGNA!!! ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid Vaccini Covid, a che punto siamo in Italia e nel mondo Sky Tg24 A Parma altri 66 nuovi casi di contagio e 4 deceduti (due donne e due uomini)

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 200.552 casi di positività, 1.674 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.812 tamponi (15.1 ...

Pfizer ritarda ancora la consegna dei vaccini: l'ira di Arcuri

Oggi 18 gennaio 2021, Pfizer ha consegnato meno vaccini di quelli pattuiti. La decisione è stata presa unilateralmente dalla casa farmaceutica. A ...

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 200.552 casi di positività, 1.674 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.812 tamponi (15.1 ...Oggi 18 gennaio 2021, Pfizer ha consegnato meno vaccini di quelli pattuiti. La decisione è stata presa unilateralmente dalla casa farmaceutica. A ...