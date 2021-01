Vaccinazioni Toscana: il rallentamento sarà di soli 3-4 giorni, assicura Giani (Di lunedì 18 gennaio 2021) A questo punto, dopo aver vaccinato piu' di 70mila persone, ci siamo preoccupati dei 'richiami'- ha aggiunto Giani-. Il vaccino day fu il 27 dicembre, oggi siamo nella prossimita' dei 'richiami' Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 gennaio 2021) A questo punto, dopo aver vaccinato piu' di 70mila persone, ci siamo preoccupati dei 'richiami'- ha aggiunto-. Il vaccino day fu il 27 dicembre, oggi siamo nella prossimita' dei 'richiami'

