"Vaccinate anche chi ha avuto il Covid". Così crollano le teorie di Galli (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Ferro Non esiste alcun rischio vaccinale per chi ha già avuto il Covid. Gli esperti smontano la tesi di Galli Vaccinare contro il Covid-19 le persone che dal Covid sono guarite potrebbe essere inutile, almeno per alcuni mesi fin quando dura l'immunità acquisita, ma forse anche rischioso. Cosa ha detto Galli L'avvertimento è del Prof. Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università degli Studi di Milano, che negli ultimi giorni ore ha parlato con forza di questo argomento. "Io non ho notizie dirette perché non ho avuto direttamente casi di questo tipo, però cominciano a esserci delle segnalazioni di qualche effetto collaterale in più" per i vaccinati che avevano già avuto ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Ferro Non esiste alcun rischio vaccinale per chi ha giàil. Gli esperti smontano la tesi diVaccinare contro il-19 le persone che dalsono guarite potrebbe essere inutile, almeno per alcuni mesi fin quando dura l'immunità acquisita, ma forserischioso. Cosa ha dettoL'avvertimento è del Prof. Massimo, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università degli Studi di Milano, che negli ultimi giorni ore ha parlato con forza di questo argomento. "Io non ho notizie dirette perché non hodirettamente casi di questo tipo, però cominciano a esserci delle segnalazioni di qualche effetto collaterale in più" per i vaccinati che avevano già...

Livorno, 18 gennaio - Al via da lunedì 18 gennaio la somministrazione delle prime 5.300 dosi di vaccino messo a punto dall'azienda farmaceutica americana 'Moderna', arrivate in T ...

Il vero nemico sono gli assembramenti e ripeto: se vai in casa di non conviventi devi indossare la mascherina, anche se incontri i tuoi genitori ... sulla questione dei tagli delle forniture dei ...

