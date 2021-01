Usa | Trump crolla nei sondaggi e pure Biden non brilla

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Donaldè pronto a concedere la grazia e a commutare la pena a circa 100 persone alla vigilia del suo addio alla Casa Bianca. Lo riferisce la Cnn, secondo cui il magnate avrebbe però rinunciato a graziare se stesso, come s’è ripetutamente ipotizzato che avrebbe fatto. Nella lista delle persone in odore di grazia ci sono colletti bianchi condannati per reati penali, rapper di alto profilo e vecchi amici e alleati come Steve Bannon o Rudolph Giuliani. Circola sempre la voce di grazia preventiva a membri della sua famiglia. Ieri, il New York Times pubblicava una sorta di tariffario della grazia: i provvedimenti di clemenza del magnate sarebbero oggetto d’un vero e proprio mercato nel quale hanno prosperato intermediari. Ipiù recenti indicano chelascia la presidenza con l’indice di gradimento più basso del suo ...

