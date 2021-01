Usa | dallo stop alle esecuzioni federali al ritiro del Muslim ban | così Biden aprirà i suoi giorni alla Casa Bianca

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tra poche ore il neopresidente eletto degli Stati Uniti si insedierà ufficialmente. Joegiurerà il 20 gennaio davanti al Congresso in quella che sarà una cerimonia super blindata. Il Pentagono, dopo i fatti di Capitol Hill dello scorso 6 gennaio, ha approvato il dispiegamento di 25mila truppe della guardia nazionale. Un numero elevato, e inusuale, anche per un eventoimportante come il giuramento di un nuovo presidente. A partire da domani – mercoledì 20 gennaio –inizierà con uno sprint di 10per ribaltare alcune delle decisioni simbolo dei quattro anni della presidenza di Donald Trump. Come fatto dal suo predecessore nel 2016,firmerà una dozzina di ordini esecutivi, ha rivelato il capo dello staff ...