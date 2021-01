Uomini vestiti di inconscio | dai velluti mille righe alle tute da spaghetti western

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Daniela Fedi Ecco il prossimo inverno: le provocazioni di Prada, le citazioni di Tod's e la normalità speciale di Etro «L'ispirazione è la sorella del lavoro quotidiano» diceva Baudelaire che essendo un poeta maledetto «lavorava» nei bassifondi di Parigi in cerca di fiori del male. Gli stilisti che in questi giorni stanno presentando le collezioni Uomo del prossimo inverno alla Digital Fashion Week di Milano, s'ispirano a qualcosa che la defunta religione della psicoanalisi chiama. Per esempio Walter Chiapponi, talentuoso direttore creativo di Tod's, parte dall'elegante «nonchalance» di tre-simbolo del XX Secolo (Ryan O'Neal in Love Story, il principe Carlo a Balmoral e John John Kennedy a New York negli anni Novanta) per sintetizzarla nello sguardo innocente di un giovane d'oggi. È l'attore Lorenzo Zurzolo, 20 anni ...