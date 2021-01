Uomini e donne, Maurizio lascia Gemma e lei piange: novità “shock” sulle notti d’amore (Video) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Per Gemma Galgani e Maurizio Guerci il 2021, si fa per dire, è iniziato alla grande. Nella puntata di Uomini e donne di oggi, lunedì 18 gennaio, Gemma è entrata in studio e sin da subito è scoppiata a piangere, in quanto delusa dal comportamento tenuto da Maurizio nel periodo compreso tra Natale e Capodanno. Pochi giorni, vien da dire, capaci però di innescare molte più reazioni di quante si potesse immaginare almeno in un primo momento. Gemma ha passato il Capodanno da sola e… #Uominiedonne pic.twitter.com/6oVEhsTwnW — Uomini e donne (@Uominiedonne) January 18, 2021 Gemma e Maurizio? Lui la lascia ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 18 gennaio 2021) PerGalgani eGuerci il 2021, si fa per dire, è iniziato alla grande. Nella puntata didi oggi, lunedì 18 gennaio,è entrata in studio e sin da subito è scoppiata are, in quanto delusa dal comportamento tenuto danel periodo compreso tra Natale e Capodanno. Pochi giorni, vien da dire, capaci però di innescare molte più reazioni di quante si potesse immaginare almeno in un primo momento.ha passato il Capodanno da sola e… #pic.twitter.com/6oVEhsTwnW —(@) January 18, 2021? Lui la...

