‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 18/01/21 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Poteva mai esistere un Blue Monday più Blue Monday di questo? Il giorno più triste dell’anno non poteva che essere monopolizzato dall’ennesimo drama di Gemma Galgani che – chi l’avrebbe mai detto! – è stata scaricata (e per telefono, pure) da quel gentleman di Maurizio Guerci. Una storia durata da Natale a Santo Stefano, letteralmente proprio. Che lui fosse un “avventuriero“, come l’ha definito Tina Cipollari, era ben Chiaro a tutti da mo. Un ometto piccolo piccolo (in tutti i sensi), così grezzo e maleducato da sbattere il telefono in faccia alla gente, da sottolineare in mondovisione che “lei voleva venire a letto con me ben prima” e da cogliere la (prima) palla al balzo per chiudere in fretta una conoscenza che era palese non sarebbe mai nemmeno iniziata, fosse stato per lui. L’unica cosa che gli interessava davvero non era certo conquistare la patonza il cuore di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Poteva mai esistere un Blue Monday più Blue Monday di questo? Il giorno più triste dell’anno non poteva che essere monopolizzato dall’ennesimo drama di Gemma Galgani che – chi l’avrebbe mai detto! – è stata scaricata (e per telefono, pure) da quel gentleman di Maurizio Guerci. Una storia durata da Natale a Santo Stefano, letteralmente proprio. Che lui fosse un “avventuriero“, come l’ha definito Tina Cipollari, era benro a tutti da mo. Un ometto piccolo piccolo (in tutti i sensi), così grezzo e maleducato da sbattere il telefono in faccia alla gente, da sottolineare in mondovisione che “lei voleva venire a letto con me ben prima” e da cogliere la (prima) palla al balzo per chiudere in fretta una conoscenza che era palese non sarebbe mai nemmeno iniziata, fosse stato per lui. L’unica cosa che gli interessava davvero non era certo conquistare la patonza il cuore di ...

marattin : Qui c’è - per chi la vuole ascoltare - sia la risposta al “ma insomma, perché l’avete fatto?!” sia a chi ci ha scam… - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - BeTheSunshine4 : RT @EmanueleGarbero: - Uomini e Donne è per le ship - C'è posta per te è per le storie - Temptation Island è per parlare costantemente de… - RistagnoAnna : RT @marattin: Qui c’è - per chi la vuole ascoltare - sia la risposta al “ma insomma, perché l’avete fatto?!” sia a chi ci ha scambiato per… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ Codice fiscale: oggi il calcolo è veloce ea portata di click Fortune Italia