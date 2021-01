UNA VITA | anticipazioni puntata di martedì 19 e mercoledì 20 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

di Una Vita di puntate 19 e 20 gennaio: Yolanda viene a scoprire che Mauro non è più ad Acacias: il poliziotto è partito per Bilbao! A quel punto, anche lei decide di andar via e di raggiungere l'uomo di cui si è invaghita. Felipe chiede a Ramon e Casilda di essere i testimoni del suo matrimonio con Marcia, ma – quando i due sono prossimi a sposarsi – l'imprevisto è in agguato… Bellita e José convincono Alfonso Carchano a far recitare Cinta e Camino nel film da lui diretto: una delle due ragazze sostituirà la cantante nel ruolo di protagonista.