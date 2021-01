Una vita anticipazioni | Felipe e Marcia pronti al si | andrà tutto bene?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo aver salutato Mauro,si preparano per il grande giorno. Il matrimonio si avvicina ed entrambi sperano che vadaper il meglio. Ma dobbiamo davvero aspettarci che fililiscio? Lo scopriamo con ledi Unaper la puntata di domani, 18 gennaio 2021. La soap ci aspetta con una nuova puntata, domani dovremmo vedere la prima parte dell’episodio 1110 di Acacias 38. Come avrete visto nelle ultime puntate, Ursula non ha nessuna intenzione di lasciare il quartiere e per questo è stata molto chiara con Genoveva, dirà a tutti quello che lei ha fatto a. La la donna si rende conto di avere la situazione in pugno e non pensa che la sua domestica la possa minacciare. Come finirà questa storia? Lo scopriamo con le ultime notizie ...