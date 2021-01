Una Vita, anticipazioni 19 gennaio: Susana gelosa di Felicia. Spoiler futuri (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una Vita, anticipazioni 19 gennaio: vediamo cosa succederà domani. Susana continua ad essere gelosa di Felicia per Armando Susana è sempre più presa da Armando, soprattutto dopo che Rosina ha iniziato a cercare di volerli fare diventare una coppia. In particolare l’ex sarta è gelosa di Felicia, perché l’ex diplomatico sta corteggiando la ristoratrice, madre di Emilio e Camino. Ursula chiede a Genoveva cosa intenda fare riguardo a Marcia e Felipe La Sampaio e l’Alvarez Hermoso stanno finalmente per convolare a nozze, ma Genoveva e Ursula non si daranno pace. Dopo essere riuscita a non farsi licenziare, la Dicenta chiederà alla Salmeròn quali siano i suoi progetti per impedire che l’avvocato di cui lei si è follemente invaghita, sposi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una19: vediamo cosa succederà domani.continua ad esserediper Armandoè sempre più presa da Armando, soprattutto dopo che Rosina ha iniziato a cercare di volerli fare diventare una coppia. In particolare l’ex sarta èdi, perché l’ex diplomatico sta corteggiando la ristoratrice, madre di Emilio e Camino. Ursula chiede a Genoveva cosa intenda fare riguardo a Marcia e Felipe La Sampaio e l’Alvarez Hermoso stanno finalmente per convolare a nozze, ma Genoveva e Ursula non si daranno pace. Dopo essere riuscita a non farsi licenziare, la Dicenta chiederà alla Salmeròn quali siano i suoi progetti per impedire che l’avvocato di cui lei si è follemente invaghita, sposi ...

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 18 gennaio 2021 ComingSoon.it "Italia sull'orlo di una crisi di nervi. Occhio alla rabbia generata dalla crisi di governo"

Quella che stiamo affrontando da qualche mese a questa parte dopo la diffusione del covid-19 è una “sindemia”: la patologia non è solo sanitaria, ma anche economica, psicologica, legata ai modelli di ...

Cristina Chiabotto è incinta: il commovente annuncio su Instagram

Cristina Chiabotto ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio pubblicando una dolcissima foto del pancione ...

