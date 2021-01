Una mamma-docente scrive a Mastella | “La salute mentale dei ragazzi prima di tutto”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti “Gentile signor ClementeSindaco non sono qui per giudicare il suo operato e tantomeno la sua persona. So perfettamente che le decisioni in termini di prolungamenti scolastici, restrizioni eciò che concerne questo particolare momento storico, non spettano a lei, ma converrà con me che, nel momento in cui vengono appoggiate si diventa, inevitabilmente, passibile di critiche e giudizi (talvolta pesanti e sbagliati), da parte di chi non la pensa come lei. Non voglio parlare del funzionamento corretto o meno della DAD, i docenti ce l’hanno messa tutta e chi non l’ha fatto appartiene a quella categoria, a tutti nota, che non l’avrebbe fatto comunque; per non parlare di quello che ci hanno messo i: non é facile trovare stimoli e motivazioni in un simile contesto ma loro sono riusciti a ...