Una lampada led a luce blu può bastare a sconfiggere il nuovo coronavirus?

(Di lunedì 18 gennaio 2021) (illustrazione: Getty Images)In termini generali la questione è piuttosto chiara: scegli un tipo di radiazione elettromagnetica ad hoc, la utilizzi per bombardare un microrganismo patogeno, e questo viene distrutto. Di per sé non è certo una novità, se non per il fatto che esistono recenti applicazioni in cui la radiazione elettromagnetica in questione èvisibile, e in particolare èdi colore blu emessa da una lampadina led. Vale a dire, tutto senza raggi X o raggi gamma, e pure senza i molto più chiacchierati ultravioletti. Allora la domanda che subito sorge è: funzionerà anche per il Sars-Cov-2? Se sì, quanto e come? Da mesi le notizie su questo fronte si rincorrono, per la verità più spesso sui media e nelle pubblicità che non a livello di pubblicazioni scientifiche. A ottobre una ricerca condotta dall’università di Siena ha portato a ...