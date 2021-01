"Una figuraccia tremenda". Iva Zanicchi riceve una telefonata e pensa sia Adriana Volpe. Ma... disastro assoluto (Di lunedì 18 gennaio 2021) Auguri, Iva. Oggi, lunedì 18 gennaio, è il compleanno di Iva Zanicchi: una delle donne più amate nel mondo della tv e della musica. La cantante interviene a Ogni Mattina, il programma con Adriana Volpe su Rai 1. Ma la gaffe diventa virale. “Ho fatto una figura tremenda”, dichiara la Zanicchi che tra le tante telefonate ricevute in mattinata pensava di parlare proprio con la Volpe. Ma non era lei. Poi, durante il collegamento telefonico, dice: “Adriana sei troppo magra!”. Ma la Volpe dice di avere un metabolismo veloce. “Io invece sono troppo grasso”, scherza Giovanni Ciacci. La Zanicchi, qualche settimana fa, ha superato il Covid dopo il ricovero all'ospedale di Monza. “Non sto benissimo ma va meglio”, racconta a Ogni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Auguri, Iva. Oggi, lunedì 18 gennaio, è il compleanno di Iva: una delle donne più amate nel mondo della tv e della musica. La cantante interviene a Ogni Mattina, il programma consu Rai 1. Ma la gaffe diventa virale. “Ho fatto una figura”, dichiara lache tra le tante telefonate ricevute in mattinatava di parlare proprio con la. Ma non era lei. Poi, durante il collegamento telefonico, dice: “sei troppo magra!”. Ma ladice di avere un metabolismo veloce. “Io invece sono troppo grasso”, scherza Giovanni Ciacci. La, qualche settimana fa, ha superato il Covid dopo il ricovero all'ospedale di Monza. “Non sto benissimo ma va meglio”, racconta a Ogni ...

JuveWhite : @MomblanOfficial @Nic67finalfine Con voi suonatori di cetra e violino. Mai una critica oggettiva ad una squadra che… - zizulandia : @SuperflyVideo @juventusfc @Pirlo_official @sscnapoli @Inter @acffiorentina Non credo che i giocatori scendano in c… - versoblio : @_CallmeG_ Dove le trovi, ma forse ci sono dappertutto e sto facendo una figuraccia - FireworkCaos_ : RT @Fanclub_dUrso: Informazione di servizio. Chiunque offenda Barbara, anche se non la menziona ma lo fa sotto gli hashtag dei suoi program… - IvanRoncalliFan : RT @Fanclub_dUrso: Informazione di servizio. Chiunque offenda Barbara, anche se non la menziona ma lo fa sotto gli hashtag dei suoi program… -

Ultime Notizie dalla rete : Una figuraccia Covid: Alajmo, una figuraccia se aprono i bar della movida - Terra & Gusto Agenzia ANSA Ogni Mattina, figuraccia in diretta per Iva Zanicchi: “Ho fatto una gaffe”

In occasione del suo compleanno, Iva Zanicchi è intervenuta a Ogni Mattina. La gaffe durante il collegamento insieme ad Adriana Volpe e Giovanni Ciacci ...

Italia in Comune a Grando: “Meno figuracce e più soluzioni ai problemi dei cittadini”

Dopo una lunga sceneggiata di chi la diceva più grossa, i Consiglieri della sua stessa Maggioranza abbandonavano l’aula facendo mancare il numero legale e quindi di fatto chiudere i lavori prima del ...

In occasione del suo compleanno, Iva Zanicchi è intervenuta a Ogni Mattina. La gaffe durante il collegamento insieme ad Adriana Volpe e Giovanni Ciacci ...Dopo una lunga sceneggiata di chi la diceva più grossa, i Consiglieri della sua stessa Maggioranza abbandonavano l’aula facendo mancare il numero legale e quindi di fatto chiudere i lavori prima del ...