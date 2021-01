Una carovana di 9mila migranti partiti dall’Honduras marcia verso gli Stati Uniti

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ladigli Usa Unaumana di almenopersone avanzagli. Sono ivenerdì scorso da San Pedro Sula, in Honduras, paese che sta vivendo una crisi economica e umanitaria senza precedenti. Fra di loro molte famiglie e decine di bambini. Ladidecisi a raggiungere il confine con gli Usa è bloccata da 48 ore in Guatemala nel dipartimento di Chiquimula. Fermati brutalmente dai militari guatemaltechi a colpi di lacrimogeni e manganelli, ora avanzano a gruppi, sperando che il presidente eletto Joe Biden, a differenza dell’ex Trump, li faccia entrare. Il governo del Guatemala sta cercando con ogni mezzo di ...

Corriere : Una carovana umana a piedi verso gli Stati Uniti (sperando in Biden). Il Messico militarizza la frontiera - squil_3 : RT @maurosalza: #UnImmagineUnaStoria Honduregni che prendono parte a una nuova carovana di #migranti che si recherà negli Stati Uniti, perc… - maurosalza : #UnImmagineUnaStoria Honduregni che prendono parte a una nuova carovana di #migranti che si recherà negli Stati Uni… - RadioItaliaIRIB : Una carovana umana verso gli Usa Il Messico militarizza la frontiera - GBonsignor : Una carovana umana verso gli Usa Il Messico militarizza la frontiera -

Ultime Notizie dalla rete : Una carovana

Corriere della Sera

I media internazionali riferiscono che circa 7.000 persone sono partite dall'Honduras solo negli ultimi otto giorni ...Stavolta la Carovana di 9mila disperati ... Un migliaio sono stati catturati e rimpatriati, il resto si è disperso in attesa di trovare una via alternativa. Non sarà, però, facile. Il governo ...