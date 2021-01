Una birreria di Cuneo farà entrare “solo i vaccinati o gli immuni” Ma il proprietario riceve minacce | “Ti bruceremo il locale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La sua idea punta alla “ripartenza”, o meglio, alla riapertura del suo. Lui si chiama Michele e la sua storia, che ha fatto il giro di social e siti, l’ha spiegata a Fanpage.it: vuole aprire la sua(La Birrovia, aper ie per gli. Anche se per ora è molto presto per avere una larga fetta di popolazione vaccinata, la via è quella: “Non ho niente contro chi non vuole vaccinarsi – ha detto a Fanpage.it – ma se siamo bloccati a causa di un virus e c’è un vaccino contro il virus, prenderlo è una questione di responsabilità, quindi noi chiediamo all’autorità preposta un modo per distinguere le persone che hanno il vaccino o che sono“. Un’iniziativa che ha attiratodi morte. La pagina Facebook del ...