Un uomo ha vissuto per 3 mesi nell'aeroporto di Chicago "per timore del covid"

Per tre mesi ha vissuto nell'aeroporto internazionale di Chicago perché temeva il contagio covid. È questa la storia raccontata dal 36enne caloforniano Aditya Singh alla polizia, dopo essere stato arrestato con l'accusa di violazione di un'area riservata dell'aeroporto e furto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, riportata sul Guardian, l'uomo è arrivato all'aeroporto internazionale di O'Hare il 19 ottobre, con un volo partito da Los Angeles. Quasi tre mesi dopo Singh è stato avvicinato da due dipendenti della United Airlines che hanno chiesto di vedere un documento d'identità. Singh ha mostrato loro un badge identificativo dell'aeroporto che era stato segnalato come smarrito dal suo

