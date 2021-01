Un uomo ha vissuto per 3 mesi nell’aeroporto di Chicago: “Aveva paura del Covid” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un uomo californiano di 36 anni, Aditya Singh, ha vissuto in una zona protetta dell’aeroporto internazionale di Chicago, O’Hare International Aiport, per tre mesi. L’uomo si sarebbe giustificato dicendo che Aveva troppa paura del Covid-19 per tornare a Los Angeles, come riporta il quotidiano britannico The Guardian, ed è stato arrestato con l’accusa di violazione di un’area riservata dell’aeroporto e di furto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo è arrivato a Chicago con un volo dal Los Angeles lo scorso 19 ottobre. Quasi tre mesi dopo, sabato 15 gennaio, Singh è stato avvicinato da due dipendenti della United Airlines, che gli hanno chiesto di identificarsi. Il 36enne a quel punto ha ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Uncaliforniano di 36 anni, Aditya Singh, hain una zona protetta dell’aeroporto internazionale di, O’Hare International Aiport, per tre. L’si sarebbe giustificato dicendo chetroppadel-19 per tornare a Los Angeles, come riporta il quotidiano britannico The Guardian, ed è stato arrestato con l’accusa di violazione di un’area riservata dell’aeroporto e di furto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’è arrivato acon un volo dal Los Angeles lo scorso 19 ottobre. Quasi tredopo, sabato 15 gennaio, Singh è stato avvicinato da due dipendenti della United Airlines, che gli hanno chiesto di identificarsi. Il 36enne a quel punto ha ...

HuffPostItalia : Un uomo ha vissuto per 3 mesi nell'aeroporto di Chicago 'per timore del covid' - OlivoSalvo : Fate uscire quest’uomo dal Truman Show che ha vissuto a Palazzo Chigi per tutto questo tempo. #Conte #crisidigoverno #DimissioniSubito - GPiziarte : Un uomo ha vissuto per 3 mesi nell'aeroporto di Chicago 'per timore del covid' - LaFionda2020 : @haaryne @quellasimpatic_ @FigliContesi @jess_zapp @Michelaarancino Perdona, ma fatico a pensare che tu abbia vissu… - ninoBertolino : RT @HuffPostItalia: Un uomo ha vissuto per 3 mesi nell'aeroporto di Chicago 'per timore del covid' -