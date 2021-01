Un Posto al Sole, anticipazioni: Michele rischia di perdere il lavoro in radio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alberto Rossi è Michele in Un Posto al Sole A volte ritornano! Ad animare i prossimi episodi di Un Posto al Sole ritroveremo, infatti, Chiara Petrone, il personaggio interpretato da Alessandra Masi. La ragazza, assente dalla soap dalla fine della sua storia con Scheggia (Stefano Moretti), è la figlia del proprietario della radio in cui lavora da ormai tanti anni Michele (Alberto Rossi). Lo speaker è sorpreso, non riesce a spiegarsi il motivo di questo improvviso ritorno, e quando la ragazza convoca una riunione straordinaria, inizia a preoccuparsi. Nel corso della riunione la Petrone informa Michele che il target del suo programma è troppo adulto, e che gli sponsor non sono soddisfatti. Sarà necessario apportare importanti cambiamenti alla ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alberto Rossi èin UnalA volte ritornano! Ad animare i prossimi episodi di Unalritroveremo, infatti, Chiara Petrone, il personaggio interpretato da Alessandra Masi. La ragazza, assente dalla soap dalla fine della sua storia con Scheggia (Stefano Moretti), è la figlia del proprietario dellain cui lavora da ormai tanti anni(Alberto Rossi). Lo speaker è sorpreso, non riesce a spiegarsi il motivo di questo improvviso ritorno, e quando la ragazza convoca una riunione straordinaria, inizia a preoccuparsi. Nel corso della riunione la Petrone informache il target del suo programma è troppo adulto, e che gli sponsor non sono soddisfatti. Sarà necessario apportare importanti cambiamenti alla ...

