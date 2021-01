Ultimo sul tour negli stadi fermato dal covid: “Ogni giorno maledico questa situazione del ca***” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ultimo condivide uno sfogo sul tour negli stadi fermato dal covid. Lo avrebbe dovuto tenere la scorsa estate, quella del 2020, ma l’intera tournée è stata posticipata al 2021 a causa della pandemia da Coronavirus. Tuttavia non è certo che i grandi eventi estivi negli stadi possano tenersi quest’anno e potrebbero nuovamente essere tutti posticipati al 2022. Mentre si attendono aggiornamenti sullo stato delle vaccinazioni anti covid-19 e sull’effettiva fattibilità dei grandi eventi dal vivo di importante portata, Ultimo condivide un video del suo Ultimo tour, che si è chiuso con un concerto-evento sold out allo stadio Olimpico di Roma, la sua città ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021)condivide uno sfogo suldal. Lo avrebbe dovuto tenere la scorsa estate, quella del 2020, ma l’interanée è stata posticipata al 2021 a causa della pandemia da Coronavirus. Tuttavia non è certo che i grandi eventi estivipossano tenersi quest’anno e potrebbero nuovamente essere tutti posticipati al 2022. Mentre si attendono aggiornamenti sullo stato delle vaccinazioni anti-19 e sull’effettiva fattibilità dei grandi eventi dal vivo di importante portata,condivide un video del suo, che si è chiuso con un concerto-evento sold out alloo Olimpico di Roma, la sua città ...

