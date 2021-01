Uganda: Yoweri Museveni rieletto presidente (Di lunedì 18 gennaio 2021) In Uganda Yoweri Museveni , al potere dsl 1986,Museveni rieletto presidente: denunciate irregolarità, l’oppositore Bobi Wine fa sapere di trovarsi in stato d’arresto In Uganda oltre 1.200 seggi elettorali sarebbero stati esclusi dal conteggio della Commissione elettorale che ha decretato con il 58,6 per cento delle preferenze la riconferma del presidente Yoweri Museveni, al potere… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 18 gennaio 2021) In, al potere dsl 1986,: denunciate irregolarità, l’oppositore Bobi Wine fa sapere di trovarsi in stato d’arresto Inoltre 1.200 seggi elettorali sarebbero stati esclusi dal conteggio della Commissione elettorale che ha decretato con il 58,6 per cento delle preferenze la riconferma del, al potere… L'articolo Corriere Nazionale.

