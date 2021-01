Ufficiale: Paolo Tramezzani nuovo allenatore dell’Hajduk Spalato (Di lunedì 18 gennaio 2021) Paolo Tramezzani è il nuovo allenatore dell’Hajduk Spalato. Il 50enne tecnico italiano ha firmato oggi un contratto fino a giugno 2022, e assumerà da subito la gestione della prima squadra. Lo staff tecnico di includerà l’assistente Attila Malfatti e il vice allenatore Valerio Zuddas. In questi anni il tecnico è stato spesso un commentatore televisivo di partite. Ora torna in campo per guidare la compagine croata. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 gennaio 2021)è il. Il 50enne tecnico italiano ha firmato oggi un contratto fino a giugno 2022, e assumerà da subito la gestione della prima squadra. Lo staff tecnico di includerà l’assistente Attila Malfatti e il viceValerio Zuddas. In questi anni il tecnico è stato spesso un commentatore televisivo di partite. Ora torna in campo per guidare la compagine croata. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Mediagol : Supercoppa Italiana, è ufficiale: #Juventus-#Napoli sarà arbitrata da Paolo Valeri - sportli26181512 : UFFICIALE: nuova avventura all'estero per Tramezzani: Paolo Tramezzani torna ad allenare: l'ex vice di De Biasi in.… - AlexOnion2 : @AndreaMori61 @twittatore @disinformatico @vfeltri @paolo @AccademiaCrusca No, se guardi in alto ti renderai conto… - rachclifford31 : Domani qualcuno deve fare un post bellissimo con annessa una gif con la reazione di Pier Paolo agli urli con l'# uf… - __paolo__1 : RT @90ordnasselA: @BambinoPazzo3 Si ma loro hanno la Patch ufficiale“On Loan” perché il loro nuovo acquisto Díaz l’ha scritto. -