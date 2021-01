Ufficiale | il Festival di Sanremo si terrà dal 2 al 6 marzo

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Adesso è anche arrivata l'ufficialità della Rai : ildisiregolarmente dal 2 al 6. La manifestazione, che avrà tra i suoi protagonisti anche Zlatan Ibrahimovic , sarà in ...

bubinoblog : UFFICIALE! LA RAI CONFERMA IL FESTIVAL DI SANREMO 2021. CI SARÀ IL PUBBLICO ALL'ARISTON - mar_aie : RT @F1RaiContext: +++Ve l'avevo già anticipato mesi fa, ma ora sembra quasi ufficiale: il Festival di #Sanremo2021 verrà condotto da Gianfr… - mattiamaestri46 : RT @F1RaiContext: +++Ve l'avevo già anticipato mesi fa, ma ora sembra quasi ufficiale: il Festival di #Sanremo2021 verrà condotto da Gianfr… - F1RaiContext : +++Ve l'avevo già anticipato mesi fa, ma ora sembra quasi ufficiale: il Festival di #Sanremo2021 verrà condotto da… - manu_etoile : RT @IlBomma: UFFICIALE: Il Festival di Sanremo 2021 è annullato. Arrivederci al 2022. -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Festival

Corriere dello Sport.it

Il Festival di Sanremo 2021 si svolgerà dal 2 al 6 marzo prossimi. Ora è ufficiale. La Rai ha confermato infatti le date previste per la 71esima edizione della kermesse canora, assecondando così le ...Adesso è anche arrivata l’ufficialità della Rai: il Festival di Sanremo si terrà regolarmente dal 2 al 6 marzo. La manifestazione, che avrà tra i suoi protagonisti anche Zlatan Ibrahimovic, sarà in to ...