Tunisia: terza notte di scontri, 600 arresti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il caos nei sobborghi della capitale, ma anche in altre città. La tensione fra giovani che affrontano le forze di sicurezza è alle stelle. La rivolta ha le sue radici nella profonda crisi economica ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il caos nei sobborghi della capitale, ma anche in altre città. La tensione fra giovani che affrontano le forze di sicurezza è alle stelle. La rivolta ha le sue radici nella profonda crisi economica ...

Radio1Rai : ??#Tunisia. Continuano le proteste contro il governo a causa della crisi economica. Saccheggi, incendi di pneumatici… - LegaPremier : Ci pensano Giuseppi e lamorgese a farli arrivare tutti qui: a tunisia messa a ferro e fuoco dai pischelli - terza n… - aldo_rovi : LA TUNISIA MESSA A FERRO E FUOCO DAI PISCHELLI - TERZA NOTTE DI DISORDINI IN VARIE CITTA DEL PAESE… - MaurizioFuochi : RT @MastroTitta9: LA TUNISIA MESSA A FERRO E FUOCO DAI PISCHELLI - TERZA NOTTE DI DISORDINI IN VARIE CITTA DEL PAESE, CON CENTINAIA DI ARRE… - napulegno79 : RT @MastroTitta9: LA TUNISIA MESSA A FERRO E FUOCO DAI PISCHELLI - TERZA NOTTE DI DISORDINI IN VARIE CITTA DEL PAESE, CON CENTINAIA DI ARRE… -