Tunisia di nuovo in fiamme Se il Covid accelera la crisi infinita post-Primavere

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Quasi trecento persone sono state arrestate in questi ultimi giorni in, dove le generazioni più giovani sono tornate in piazza a dieci anni dalla morte dell’ambulante Mohamed Bouazizi che diede inizio alla Rivoluzione dei Gelsomini e l’avvio, a cascata, delle rivolte che nel 2011 innescarono leArabe. Protagonisti di scontri in strada e combattimenti di guerriglia contro le forze dell’ordine sono gli stessi giovani (inteso come stessa tipologia demografica e sociale) che dieci anni fa volevano l’emancipazione e la libertà, la fine dell’oppressione di Ben Ali; volevano un futuro. Ora si fanno chiamare gli “affamati”, la “Rivoluzione degli Affamati”, e indicano ile i lockdown come responsabili epidermici della situazione, ma contestano tutto il sistema statale, istituzionale, economico e sociale in cui vivono. ...