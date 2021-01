Tumori al fegato | con immunoterapia ' aumento sostanziale della sopravvivenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos Salute) - Il farmaco immunoterapico atezolizumab (Tecentriq*), in combinazione con bevacizumab (Avastin*), fornisce "la più lungaglobale osservata in uno studio di fase III in prima linea nel carcinoma epatocellulare (Hcc) non resecabile". I risultati positivi sull'associazione sono stati presentati dal gruppo farmaceutico svizzero Roche in occasione del Gastrointestinal Cancers Symposium - 2021 organizzato dall'American Society of Clinical Oncology (Asco). Si tratta dei dati aggiornati sullaglobale dello studio 'IMbrave150', che valuta atezolizumab in combinazione con bevacizumab, rispetto a sorafenib, in pazienti affetti da Hcc non resecabile che non hanno ricevuto una precedente terapia sistemica. Dopo un follow-up mediano di 15,6 mesi - riferisce il gruppo basilese in una nota - un'analisi ...