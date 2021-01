Torino | ufficiale l' esonero di Giampaolo Al suo posto ecco Nicola

(Di martedì 19 gennaio 2021) Salta la quarta panchina in Serie A di questa stagione. Dopo Beppe Iachini, Rolando Maran e Fabio Liverani , è la volta di Marco, che ilha sollevato dall'incarico. "Il...

Giampaolo diventa il 14esimo tecnico esonerato nell'era Cairo, ma potrebbe subito tornare in sella a una panchina: quella della Polonia ...Nicola sa di aver poco tempo, venerdì il Toro gioca a Benevento e lui avrà tre giorni per capire quali leve toccare. Non serve solo una svolta, servono punti. Lo scorso agosto il tecnico ha mantenuto ...