Torino, ufficiale: esonerato Marco Giampaolo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Marco Giampaolo non è più l'allenatore del Torino. Adesso è ufficiale: il tecnico abruzzese saluta dopo pochi mesi sulla panchina dei piemontesi in cui non sono arrivati i risultati sperati. I granata, dunque, si affideranno a Davide Nicola che firmerà a breve il proprio contratto e proverà a portare fuori dalla zona retrocessione il club di Cairo: "La società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l'impegno dimostrati in questi mesi in granata", si legge sul sito ufficiale.

