Torino | Nicola è arrivato al Filadelfia per dirigere il primo allenamento

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Davidepochi minuti fa al, campo d’dei granata, perla prima seduta Come riporta l’ANSA il nuovo tecnico del, Davide, èal. Accompagnato dal team manager Emiliano Moretti, seguito dal direttore generale Antonio Comi, il nuovo allenatore è pronto ail, in attesa che il club comunichi ufficialmente il suo approdo in granata e l’esonero di Marco Giampaolo. Leggi su Calcionews24.com