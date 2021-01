Torino | manca solo l’ufficialità | nuovo tecnico contro il Benevento

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ormai ci siamo. Venerdì sera Marco Giampaolo non guiderà ilnell’impegno di campionatoilal “Ciro Vigorito“. L’esonero è praticamente certo,il comunicato ufficiale della società granata. L’ex allenatore del Milan ha già salutato tutti, tanto che il suo successore è arrivato oggi allo stadio “Filadelfia” per dirigere il primo allenamento della sua nuova avventura accompagnato dal team manager Emiliano Moretti e dal direttore generale Antonio Comi. A sfidare Filippo Inzaghi sarà Davide Nicola, il quale doveva liberarsi dal Genoa prima di legarsi ufficialmente alclub. Esonero e accordo dovrebbero essere ratificati entro la giornata odierna. Giampaolo paga gli appena 13 punti raccolti ...

Il tecnico è soddisfatto della prova dei suoi, ma non nasconde la delusione per l'espulsione di Vignali: "Non si può fare un'entrata del genere" ...L'arrivo di Davide Nicola sulla panchina del Torino potrebbe spingere Lasse Schone all'ombra della Mole. Il centrocampista, dopo aver rescisso il contratto col Genoa, è ad ...