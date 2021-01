Torino | Giampaolo verso l’esonero | c’è l’accordo con Nicola | nelle prossime ore l’ufficialità I dettagli

Leggi su mediagol

(Di lunedì 18 gennaio 2021) E' giunta al capolinea l'avventura di Marcosulla panchina del "Toro".Dopo il deludente pareggio interno di sabato scorso, in superiorità numerica, contro lo Spezia, volge al termine l'erasulla panchina granata. Davideè infatti pronto a diventare il quattordicesimo allenatore deldella gestione Urbano Cairo.Risolte questa mattina le ultime formalità con il Genoa, il tecnico di Luserna San Giovanni ripartirà dalla società granata con un contratto fino al termine della stagione ed opzione di rinnovo in caso di salvezza.Per Cairo si tratta del terzo cambio in panchina in meno di un anno. Nel febbraio 2020 il patron granata decideva di esonerare Walter Mazzarri per far spazio al suo successore, Moreno Longo, tecnico poi salutato a fine stagione per far spazio a...