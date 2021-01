Torino, finisce l’avventura di Giampaolo: ufficiale l’esonero (Di lunedì 18 gennaio 2021) La stagione del Torino non è certamente partita nel migliore dei modi. La formazione granata si trova in piena zona retrocessione, con 13 punti racimolati in 18 gare. Un bilancio disastroso, che ha spinto la società a concludere anticipatamente la collaborazione con Marco Giampaolo.caption id="attachment 1069051" align="alignnone" width="4192" Giampaolo, getty/captionufficialeL'ufficialità del divorzio è arrivata con una nota: "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata". Per Giampaolo si tratta della seconda avventura negativa dopo il flop al Milan. ITA ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 gennaio 2021) La stagione delnon è certamente partita nel migliore dei modi. La formazione granata si trova in piena zona retrocessione, con 13 punti racimolati in 18 gare. Un bilancio disastroso, che ha spinto la società a concludere anticipatamente la collaborazione con Marco.caption id="attachment 1069051" align="alignnone" width="4192", getty/captionL'ufficialità del divorzio è arrivata con una nota: "IlFootball Club comunica di aver esonerato Marcodall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringraziae il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata". Persi tratta della seconda avventura negativa dopo il flop al Milan. ITA ...

