Tokyo 2021, cerimonia d'apertura con presenza dimezzata per il Covid? Tante le ipotesi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il conto alla rovescia procede velocemente e l'incertezza sulla disputa dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021 è molta. Dal 23 luglio all'8 agosto la rassegna a Cinque Cerchi dovrebbe tenersi in terra nipponica, ma la paura per il Covid-19 è molta. Non a caso, negli ultimi giorni, il Governo giapponese ha varato un piano di emergenza a cui undici prefetture dovranno sottostare (ivi compresa la capitale) fino al 7 febbraio. I cittadini dovranno limitare le uscite ai servizi essenziali, i ristoranti e i bar potranno servire alcol solo fino alle 19.00 e chiudere entro e non oltre le 20.00. L'incentivo è quello di usare lo smart working al fine di limitare il numero di spostamenti nella realtà del Sol Levante. Da questo punto di vista, il Comitato organizzatore va avanti per la propria strada, ma nello stesso tempo non si esclude alcuna ...

