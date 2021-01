Tg Sanità | edizione del 18 gennaio 2021

Leggi su dire

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Quasi tutta Italia in zona ‘arancione’ e blocco degli spostamenti tra tutte le regioni fino al 15 febbraio, asporto di cibo e bevande dai bar soltanto fino alle 18, musei aperti dal lunedì al venerdì ma solo in fascia gialla. Il governo conferma la stretta nel nuovo dpcm approvato per fermare i contagi da Covid-19 e fissa il calendario dei divieti, ribadendo il coprifuoco dalle 22 alle 5. Diventano zona rossa Lombardia, Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano, nove regioni passano in area arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Diventano più severi i criteri che porteranno automaticamente le regioni in zona arancione e rossa e si istituisce una nuova zona ‘bianca’ per chi non supererà un tasso di incidenza di 50 positivi ogni 100.000 abitanti. Sulla riapertura delle scuole superiori, il Dpcm prevede (tranne in zona rossa) la presenza dal 50 al 75%, ma ogni regione continuerà a poter adottare ordinanze più restrittive. Visite ad amici e familiari sono consentite una volta al giorno, in due persone con minori di 14 anni. Gli impianti da sci rimangono chiusi fino al 15 febbraio, palestre, piscine e cinema fino al 5 marzo. COVID. BRUSAFERRO (ISS): CIRCOLAZIONE VIRUS RESTA ALTA, NECESSARIO RIGORE