Tg Politico Parlamentare, edizione del 18 gennaio 2021 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Fiducia, primo atto per il presidente del Consiglio che a Montecitorio annuncia che ora voltera’ pagina dopo lo strappo prodotto da Italia Viva. Non e’ piu’ possibile ricreare il clima di fiducia, spiega, dopo aver passato in rassegna fase per fase la crisi di governo. Si e’ trattato di “una ferita” che ha lasciato “sgomento il Paese” mentre e’ alle prese con la pandemia. Il presidente del consiglio annuncia che affidera’ la delega ai servizi a una persona di fiducia e manterra’ per poco l’interim all’Agricoltura. Nel prossimo futuro sara’ piu’ presente in politica, dice rivolgendo un appello ai costruttori e ai volenterosi. “Chi ha cuore il destino dell’Italia ci aiuti”, sono le sue parole. IL CENTRODESTRA FA MURO: CONTE DEVE DIMETTERSI Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) Fiducia, primo atto per il presidente del Consiglio che a Montecitorio annuncia che ora voltera’ pagina dopo lo strappo prodotto da Italia Viva. Non e’ piu’ possibile ricreare il clima di fiducia, spiega, dopo aver passato in rassegna fase per fase la crisi di governo. Si e’ trattato di “una ferita” che ha lasciato “sgomento il Paese” mentre e’ alle prese con la pandemia. Il presidente del consiglio annuncia che affidera’ la delega ai servizi a una persona di fiducia e manterra’ per poco l’interim all’Agricoltura. Nel prossimo futuro sara’ piu’ presente in politica, dice rivolgendo un appello ai costruttori e ai volenterosi. “Chi ha cuore il destino dell’Italia ci aiuti”, sono le sue parole. IL CENTRODESTRA FA MURO: CONTE DEVE DIMETTERSI

matteograndi : Quindi siamo diventati una Repubblica Parlamentare piegata alle esigenze del Presidente del Consiglio? “O me o il v… - SusannaCeccardi : Possiamo riconoscere pacificamente che il suq parlamentare aperto al solo scopo di impedire una vittoria della dest… - Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - BettiBlu3 : RT @MarceVann: ++CAPO POLITICO SUBITO++ 'Squallido malcostume messo in pratica da chi, dentro il M5S, fa filtrare presunte indiscrezioni c… - caterin40283689 : RT @MarceVann: ++CAPO POLITICO SUBITO++ 'Squallido malcostume messo in pratica da chi, dentro il M5S, fa filtrare presunte indiscrezioni c… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 14 gennaio 2021 Dire "Anche 007 nel network che cerca voti per Conte"

Uno «strano network» che setaccia il Parlamento in cerca di «responsabili» per Giuseppe ... in cui si evocavano interventi poco ortodossi e poco politici dall'intelligence al Vaticano, per aiutare ...

Parte la maratona Ristori. Ma Monti ora vuole anche lo stop degli aiuti

La settimana che inizia oggi non ha una valenza fondamentale solo dal punto di vista politico, ma anche sul versante economico. Se, da una parte, si arriverà allo showdown vero e proprio sulla crisi d ...

Uno «strano network» che setaccia il Parlamento in cerca di «responsabili» per Giuseppe ... in cui si evocavano interventi poco ortodossi e poco politici dall'intelligence al Vaticano, per aiutare ...La settimana che inizia oggi non ha una valenza fondamentale solo dal punto di vista politico, ma anche sul versante economico. Se, da una parte, si arriverà allo showdown vero e proprio sulla crisi d ...