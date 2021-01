Terrorismo, quella spia iraniana che scorrazzava per l’Italia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Venerdì il tribunale di Anversa pronuncerà la sua sentenza su Assadollah Assadi, quarantottenne diplomatico iraniano che rischia 20 anni di carcere. Su di lui pende l’accusa di aver pianificato l’attentato contro una manifestazione della Resistenza iraniana a Parigi il 30 giugno del 2018 a cui partecipavano diversi esponenti di spicco della politica internazionale, tra cui l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani, fedelissimo del presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump. LE ACCUSE Gli avvocati di Nasimeh Naami e Amir Saadouni, una coppia belga-iraniana complice del diplomatico, trovata in possesso di una bomba nella loro autovettura mentre si recavano in Francia (pare grazie a una segnalazione di Cia o Mossad), hanno dichiarato che l’esplosivo non era abbastanza potente da uccidere. Il legale del terzo presunto complice, Mehrdad Arefani, ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 gennaio 2021) Venerdì il tribunale di Anversa pronuncerà la sua sentenza su Assadollah Assadi, quarantottenne diplomatico iraniano che rischia 20 anni di carcere. Su di lui pende l’accusa di aver pianificato l’attentato contro una manifestazione della Resistenzaa Parigi il 30 giugno del 2018 a cui partecipavano diversi esponenti di spicco della politica internazionale, tra cui l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani, fedelissimo del presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump. LE ACCUSE Gli avvocati di Nasimeh Naami e Amir Saadouni, una coppia belga-complice del diplomatico, trovata in possesso di una bomba nella loro autovettura mentre si recavano in Francia (pare grazie a una segnalazione di Cia o Mossad), hanno dichiarato che l’esplosivo non era abbastanza potente da uccidere. Il legale del terzo presunto complice, Mehrdad Arefani, ...

